“Non potevo credere che fosse vero” | La vita cambia in un minuto (Di venerdì 17 marzo 2023) Un uomo vince alla grande con il gratta e vinci della lotteria: così la sua vita è davvero cambiata in un minuto. “Ero così eccitato che non sono riuscito a dormire per circa cinque giorni”, ha commentato così la sua vincita al Gratta e Vinci un uomo di 66 anni. Nella stragrande maggioranza dei casi, L'articolo “Non potevo credere che fosse vero” La vita cambia in un minuto proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 17 marzo 2023) Un uomo vince alla grande con il gratta e vinci della lotteria: così la suaè davta in un. “Ero così eccitato che non sono riuscito a dormire per circa cinque giorni”, ha commentato così la sua vincita al Gratta e Vinci un uomo di 66 anni. Nella stragrande maggioranza dei casi, L'articolo “Nonche” Lain unproviene da Consumatore.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elyos72 : Questa spilla non potevo non averla. - lovdockery : Non ci credo che hanno prorogato la sessione di laurea e io potevo anche non morire e piangere per 4 mesi buttata sul mio computer - Antonel53422631 : @AndreaPresti00 @DaniCecchetti Eh non ci potevo credere che fosse Zotti - S_H_U_R_E_N : @MaggicaPolly @filippothiery @13costasimone @Andrea_82b15 Io sono coerentissimo. Per me il luogo di nascita non con… - ilCriptonauta : Ho acquistato giusto un paio di milioni di $HYPE ieri sera! Ho iniziato tutto con $DOGE, non potevo di certo perdermi questa meme coin! -