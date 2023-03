“Non mi fregate!”. GF Vip, Signorini smaschera Onestini e Nikita: lui è costretto ad ammetterlo (Di venerdì 17 marzo 2023) NEWS TV. GF Vip 7, Luca Onestini e Nikita Pelizon sono di nuovo ai ferri corti. Ecco infatti che se qualche settimana fa si parlava di un riavvicinamento ora abbiamo le prove che non è priori così. Alfonso Signorini li fa confessare e finalmente sappiamo cosa pensato l’uno dell’altra. Leggi anche: Daniele Dal Moro, gesto choc contro Oriana Marzoli: pubblico chiede la squalifica Leggi anche: “GF VIP” 7, Antonella Fiordelisi potrebbe ritirarsi ad un passo dalla finale GF Vip 7, Luca Onestini e Nikita Pelizon sono di nuovo ai ferri corti Ecco infatti che durante la puntata di ieri succede che Alfonso Signorini al GF Vip manda in onda una clip che ritrae Luca Onestini e Nikita Pelizon. Qui si spiega attraverso le immagini della casa che tra i ... Leggi su tvzap (Di venerdì 17 marzo 2023) NEWS TV. GF Vip 7, LucaPelizon sono di nuovo ai ferri corti. Ecco infatti che se qualche settimana fa si parlava di un riavvicinamento ora abbiamo le prove che non è priori così. Alfonsoli fa confessare e finalmente sappiamo cosa pensato l’uno dell’altra. Leggi anche: Daniele Dal Moro, gesto choc contro Oriana Marzoli: pubblico chiede la squalifica Leggi anche: “GF VIP” 7, Antonella Fiordelisi potrebbe ritirarsi ad un passo dalla finale GF Vip 7, LucaPelizon sono di nuovo ai ferri corti Ecco infatti che durante la puntata di ieri succede che Alfonsoal GF Vip manda in onda una clip che ritrae LucaPelizon. Qui si spiega attraverso le immagini della casa che tra i ...

