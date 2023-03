Non metterlo mai nel curriculum o ti scarteranno subito: ecco perché non trovi mai lavoro, assurdo (Di venerdì 17 marzo 2023) Hai un curriculum ben curato, ma ancora non riesci a trovare lavoro? Controlla se stai facendo uno di questi errori Avere a portata di mano un buon curriculum è fondamentale per trovare un lavoro attinente alla propria formazione ed esperienza. Un curriculum ben fatto evidenzia i tuoi punti di forza e in che modo puoi essere un’ottima risorsa per l’azienda che ti sta valutando, e lo fa in modo pratico e veloce. Questi errori sul CV ti impediscono di trovare lavoro – ilovetrading.itCi sono però alcuni errori che ti impediscono di trovare il lavoro dei sogni: il primo fra tutti è quello di utilizzare il modello preimpostato fornito da Europass, considerato dai selezionatori troppo pieno di informazioni inutili e dal design obsoleto. Bisogna ricordare infatti che il ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 17 marzo 2023) Hai unben curato, ma ancora non riesci a trovare? Controlla se stai facendo uno di questi errori Avere a portata di mano un buonè fondamentale per trovare unattinente alla propria formazione ed esperienza. Unben fatto evidenzia i tuoi punti di forza e in che modo puoi essere un’ottima risorsa per l’azienda che ti sta valutando, e lo fa in modo pratico e veloce. Questi errori sul CV ti impediscono di trovare– ilovetrading.itCi sono però alcuni errori che ti impediscono di trovare ildei sogni: il primo fra tutti è quello di utilizzare il modello preimpostato fornito da Europass, considerato dai selezionatori troppo pieno di informazioni inutili e dal design obsoleto. Bisogna ricordare infatti che il ...

