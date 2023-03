“Non ho più tempo […] Il Parkinson fa schifo ma…”: le parole importanti di Michael J. Fox (Di venerdì 17 marzo 2023) Costretto a convivere con il morbo di Parkinson da quando doveva ancora compiere 30 anni, Michael J. Fox torna a parlare della malattia e di come questa gli abbia cambiato la vita. Seduto accanto alla moglie, Tracy Pollan, nel corso della presentazione del suo documentario biografico STILL: la storia di Michael J. Fox, l’attore ha risposto con sincerità e franchezza alle risposte dei fan accorsi al South by Southwest – SXSW Film & TV Festival 2023. La pietà è una lieve forma di abuso. Posso dispiacermi per me stesso, ma non ho tempo per questo. Questo è quanto. Devo dare tutto quello che ho, e non è un gioco di parole. Devo fare il meglio che posso. Il Parkinson fa schifo, ma ho avuto una vita fantastica. Non posso che ringraziare per questo. Questo il toccante ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 17 marzo 2023) Costretto a convivere con il morbo dida quando doveva ancora compiere 30 anni,J. Fox torna a parlare della malattia e di come questa gli abbia cambiato la vita. Seduto accanto alla moglie, Tracy Pollan, nel corso della presentazione del suo documentario biografico STILL: la storia diJ. Fox, l’attore ha risposto con sincerità e franchezza alle risposte dei fan accorsi al South by Southwest – SXSW Film & TV Festival 2023. La pietà è una lieve forma di abuso. Posso dispiacermi per me stesso, ma non hoper questo. Questo è quanto. Devo dare tutto quello che ho, e non è un gioco di. Devo fare il meglio che posso. Ilfa, ma ho avuto una vita fantastica. Non posso che ringraziare per questo. Questo il toccante ...

