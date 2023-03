“Non ce l’ha fatta”. Lutto per la morte della vip, sconfitta da un cancro: l’annuncio (Di venerdì 17 marzo 2023) È morta di cancro al seno all’età di 62 anni – appena dieci settimane dopo la morte del suo padre David. In una doppia tragedia per la famiglia Gold quest’anno, l’imprenditrice è morta giovedì sera dopo aver combattuto per sette anni contro il cancro allo stadio 4 dopo aver avuto brevemente e tragicamente il via libera nel 2020. La donna era circondata dalla sua famiglia quando è morta. Accanto a lei c’erano il marito, sua figlia e sua sorella Vanessa, che è diventata CEO di Ann Summers nel 2022. Oggi ha descritto sua sorella come “una guerriera assoluta”. Alla donna è stato diagnosticato un cancro al seno nel 2016. Jacqueline Gold era una donna d’affari britannica. Era presidente esecutivo di Gold Group International, Ann Summers e Knickerbox. Leggi anche: “È solo un leggero fastidio”. Ma va all’ospedale e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) È morta dial seno all’età di 62 anni – appena dieci settimane dopo ladel suo padre David. In una doppia tragedia per la famiglia Gold quest’anno, l’imprenditrice è morta giovedì sera dopo aver combattuto per sette anni contro ilallo stadio 4 dopo aver avuto brevemente e tragicamente il via libera nel 2020. La donna era circondata dalla sua famiglia quando è morta. Accanto a lei c’erano il marito, sua figlia e sua sorella Vanessa, che è diventata CEO di Ann Summers nel 2022. Oggi ha descritto sua sorella come “una guerriera assoluta”. Alla donna è stato diagnosticato unal seno nel 2016. Jacqueline Gold era una donna d’affari britannica. Era presidente esecutivo di Gold Group International, Ann Summers e Knickerbox. Leggi anche: “È solo un leggero fastidio”. Ma va all’ospedale e ...

