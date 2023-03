Non amava invece l'English Breakfast, il tè dei sudditi (Di venerdì 17 marzo 2023) A raccontare la passione della regina Elisabetta per il tè è Dorothy Reddin, giornalista del quotidiano inglese Express. A lei è venuta voglia di provare le miscele preferite della sovrana, a partire da quella creata lo scorso anno per le celebrazioni del Giubileo di Platino e i suoi 70 anni sul trono d’Inghilterra. La regina Elisabetta e lo sketch con l’orso Paddington: «Grazie di tutto, madame» X Ma quali erano i tè ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 marzo 2023) A raccontare la passione della regina Elisabetta per il tè è Dorothy Reddin, giornalista del quotidiano inglese Express. A lei è venuta voglia di provare le miscele preferite della sovrana, a partire da quella creata lo scorso anno per le celebrazioni del Giubileo di Platino e i suoi 70 anni sul trono d’Inghilterra. La regina Elisabetta e lo sketch con l’orso Paddington: «Grazie di tutto, madame» X Ma quali erano i tè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... W4RPAIN7 : @kreidevprinz ma poi letteralmente Gesù amava e perdonava CHIUNQUE quindi sta cosa che i cristiani odiano la metà d… - VIGELLI : @alexio808080 @mariamacina si è preso del burattino in Europa, quello che aveva la badante, quello del superbonus,… - AlessandraCan1 : #donnalisi Era una di quelle che ci teneva tanto ad arrivare fino in fondo,amava il grande fratello,giocava,ballava… - MsCriSarfati : RT @_ecii__: io quando vidi una tipa su tiktok dire che zayn ha lasciato la band per colpa di harry pk amava louis e non lui ???????????? https:/… - molina_matteo : RT @Antonio79B: All'inizio non si sapeva per quale motivo indossasse quei colori,ma ben presto ci si ricordò che erano i colori di una bell… -