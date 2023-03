Nomine | Marina Berlusconi tratta per papà Silvio Meloni si prende Eni ed Enel Il patto anti-Ronzulli

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il governo è impegnato nella delicata partita delle. Da qui a qualche mese scadono gli incarichi per le partecipate di Stato, tra cui colossi come Eni,, Poste e Finmeccanica. Per questo il centrodestra comincia a pianificare la spartizione. Fratelli d’Italia, però, - si legge sul Fatto Quotidiano - non ha classe dirigente per la politica, figuriamoci per i colossi pubblici. Per di più il cerchio magico della premier si assottiglia, chi si agita è messo ai margini. Il cognato Francesco Lollobrigida è in ombra,si affida soprattutto al fedelissimo Giovanbattista Fazzolari e al factotum Alfredo Mantovano. La partita è corposa, si inizia il 26 con il Montepaschi di Siena (rivendicato dalla Lega mentre il Tesoro vuol rinnovare l’Ad Luigi Lovaglio); a inizio aprile tocca a Eni,, Leonardo, Terna e ...