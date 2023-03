“No, roba allucinante”. Bufera per la scelta di Mediaset su Maria De Filippi, il pubblico è totalmente deluso (Di venerdì 17 marzo 2023) Amici 22, Bufera su Mediaset e la decisione su Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 è giunto alla fase finale, con gli allievi pronti a darsi battaglia per conquistare il primo ambitissimo posto. Proprio nella giornata di ieri, giovedì 16 marzo, è stata registrata la prima puntata del Serale e già emergono le prime indiscrezioni su quello che è successo. A quanto pare tutte le manche sono state vinte dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel per la categoria ballo; Aaron, Piccolo G per la sezione canto. Per quello che riguarda invece la Prova Tim, votata dalla platea in studio, sembra a vincere sia stato Samu. Secondo poi quello che riporta SuperGuidaTv, l’eliminato della puntata che andrà in onda domani, sabato 18 marzo, è Megan. Niente da fare per la ballerina della ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Amici 22,sue la decisione suDe. Il talent show di Canale 5 è giunto alla fase finale, con gli allievi pronti a darsi battaglia per conquistare il primo ambitissimo posto. Proprio nella giornata di ieri, giovedì 16 marzo, è stata registrata la prima puntata del Serale e già emergono le prime indiscrezioni su quello che è successo. A quanto pare tutte le manche sono state vinte dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel per la categoria ballo; Aaron, Piccolo G per la sezione canto. Per quello che riguarda invece la Prova Tim, votata dalla platea in studio, sembra a vincere sia stato Samu. Secondo poi quello che riporta SuperGuidaTv, l’eliminato della puntata che andrà in onda domani, sabato 18 marzo, è Megan. Niente da fare per la ballerina della ...

