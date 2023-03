No, Joseph Gentile non è legato alla bancarotta della Silicon Valley Bank e a Lehman Brothers (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 14 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che «il direttore amministrativo della Silicon Valley Bank, Joseph Gentile, era l’ex direttore finanziario di Lehman Brothers». Il riferimento è alla notizia del 10 marzo 2023 della bancarotta della Silicon Valley Bank (Svb), istituto bancario commerciale della California tra le più importanti nel settore delle start up tecnologiche. Lehman Brothers è invece la banca d’affari americana coinvolta nel 2008 nel più grande default nella storia recente degli Stati Uniti. Il contenuto oggetto di verifica veicola ... Leggi su facta.news (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 14 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che «il direttore amministrativo, era l’ex direttore finanziario di». Il riferimento ènotizia del 10 marzo 2023(Svb), istituto bancario commercialeCalifornia tra le più importanti nel settore delle start up tecnologiche.è invece la banca d’affari americana coinvolta nel 2008 nel più grande default nella storia recente degli Stati Uniti. Il contenuto oggetto di verifica veicola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VinzDeCarlo1 : ??? Joseph Gentile è uno dei leader della Silicon Valley Bank, recentemente fallita . E prima è stato uno dei leader… - giorgia61233188 : @PietroDeidda5 Joseph Gentile, ceo S.VBank ,CFO LB. Così è - lacittanews : Il crollo della Silicon Valley Bank (SVB) ha riportato sotto i riflettori Joseph Gentile, il direttore amministrati… - CarloBastasin : #SVB Joseph Gentile…. ex Lehman… Facciamoci riconoscere - giuliabalugani : Invece, per dire, c’è un signore che stava in Lehman Brothers nel 2007 come CFO e oggi in SVB come Chief Administra… -