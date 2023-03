No! Il documento Pfizer mostrato da Barbara Balanzoni non dimostra la presenza del grafene nei vaccini anti Covid (Di venerdì 17 marzo 2023) Secondo Barbara Balanzoni esisterebbe la prova che nei vaccini contro il nuovo Coronavirus ci sia il fantomatico grafene. A dimostrarlo sarebbe un documento di Pfizer. Così la nota dottoressa seguita dai No vax non perde tempo e pubblica su Twitter le immagini che “incastrerebbero” la casa farmaceutica. Carica anche un video, caso mai ci fossero dubbi su quel che vuole sostenere: «Eppure c’è! Lo dice Pfizer», riporta Balanzoni nel suo tweet. Presto lo “scoop” si diffonde anche su Facebook (per esempio qui, qui e qui): «ossido di grafene io leggo – continua la dottoressa -. Attendo una presa di posizione pubblica immediata». Per chi ha fretta: Balanzoni crede di aver trovato in un ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Secondoesisterebbe la prova che neicontro il nuovo Coronavirus ci sia il fantomatico. Arlo sarebbe undi. Così la nota dottoressa seguita dai No vax non perde tempo e pubblica su Twitter le immagini che “incastrerebbero” la casa farmaceutica. Carica anche un video, caso mai ci fossero dubbi su quel che vuole sostenere: «Eppure c’è! Lo dice», riportanel suo tweet. Presto lo “scoop” si diffonde anche su Facebook (per esempio qui, qui e qui): «ossido diio leggo – continua la dottoressa -. Attendo una presa di posizione pubblica immediata». Per chi ha fretta:crede di aver trovato in un ...

