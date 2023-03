Nel testo di Mani Vuote di Angelina Mango ad Amici una storia finita tra dolore e scuse (Di venerdì 17 marzo 2023) Una ballad al pianoforte che sposa perfettamente la sua voce, prodotta da Michele Canova: ecco Mani Vuote di Angelina Mango, la talentuosa figlia del cantautore Pino Mango e di Laura Valente. Nel testo di Mani Vuote di Angelina Mango ad Amici c’è un rapporto che si consuma. La cantante racconta la storia con il proprio amore, nei confronti del quale si scusa nel parlare di dolore. Il significato del testo di Mani Vuote di Angelina si focalizza sul tempo trascorso che ha tolto tanto alla storia d’amore, più che aggiunto. Il tempo viene quindi visto come un fattore che non ha ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Una ballad al pianoforte che sposa perfettamente la sua voce, prodotta da Michele Canova: eccodi, la talentuosa figlia del cantautore Pinoe di Laura Valente. Neldidiadc’è un rapporto che si consuma. La cantante racconta lacon il proprio amore, nei confronti del quale si scusa nel parlare di. Il significato deldidisi focalizza sul tempo trascorso che ha tolto tanto allad’amore, più che aggiunto. Il tempo viene quindi visto come un fattore che non ha ...

