Nega la torta di compleanno alla figliastra perché “troppo grassa” | “Deve imparare a fare scelte consapevoli”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Laper ildella sua“non è salutare” e “rischia di farla inre”, così una donna di 34 anni è finita al centro di una enorme polemica social dopo essersi chiesta se fosse nel torto per aver cercato di spiegarepiccola Gwen l’importanza di” quando si parla di alimentazione. La matrigna ha affermato che la madre biologica della ragazza – nonché sua principale tutrice – non le pone alcun paletto al cibo “spazzatura”. La donna ha insistito affinché Gwen al posto delladimangiasse un “gelato a basso contenuto di grassi” per compensare l’alimentazione a suo modo di vedere scorretta che avrebbe quando è con la madre: “Mi rende triste la salute ...

La bambina di 6 anni «è grassa», la matrigna le nega la torta di compleanno: «Meglio di no, deve dimagrire» leggo.it

Il sesto compleanno di Gwen è caduto di sabato a casa del padre, ma alla bambina è stata negata una delle gioie principali dell'occasione.«Stavamo parlando del tipo di torta da mangiare quando ho ...