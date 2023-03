' Ndrangheta | operazione contro cosca nel Crotonese | 6 arresti

(Di venerdì 17 marzo 2023) E' di sei persone arrestate dai carabinieri, tre delle quali in carcere e altrettante ai domiciliari, tra Petilia Policastro e Cotronei, il bilancio di un'che ha disarticolato la locale di '...

imprenditore vicino alla 'ndrangheta, ed in particolare a Paolo Martino della cosca De Stefano. Gangemi è stato arrestato la scorsa estate nell'ambito dell'operazione "Planing" ed è tuttora detenuto.

'Ndrangheta, operazione nel Crotonese: sei arresti TGCOM

PETILIA POLICASTRO, 17 MAR - E' di sei persone arrestate dai carabinieri, tre delle quali in carcere e altrettante ai domiciliari, tra Petilia Policastro e Cotronei, il bilancio di un'operazione che ...Operazione dei carabinieri di Petilia Policastro, supportati dallo squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, su richiesta della Dda di Catanzaro. Associazione mafiosa, estorsione, incendio ed usura ...