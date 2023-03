NBA, caso Ja Morant: arriva la punizione esemplare, che batosta (Di venerdì 17 marzo 2023) Ja Morant sinceramente pentito, alla lega però non basta ed in seguito alla sua condotta è arrivata la decisione definitiva, che batosta per i Grizzlies PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La stella emergente dell’NBA Ja Morant è ancora al centro delle polemiche a causa del video divenuto virale in rete e che lo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) Jasinceramente pentito, alla lega però non basta ed in seguito alla sua condotta èta la decisione definitiva, cheper i Grizzlies PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La stella emergente dell’NBA Jaè ancora al centro delle polemiche a causa del video divenuto virale in rete e che lo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

