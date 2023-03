Nba 2022/2023: vittoria esterna dei Denver Nuggets, sconfitta per i Milwaukee Bucks (Di venerdì 17 marzo 2023) La notte Nba tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo ha visto la disputa di 5 partite, tra Eastern e Western Conference. In primo luogo i Denver Nuggets hanno battuto in trasferta i Detroit Pistons, 100-119, grazie a i 9 e agli 8 punti di Porter e Caldwell-Pope decisivi nel finale. sconfitta invece per la capolista dell’Eastern Conference Milwaukee Bucks, sconfitta in casa 123-139 dagli Indiana Pacers. Successo in trasferta poi per i Sacramento Kings, 96-101 contro i Brooklyn Nets, trascinati dai 24 punti di Domantas Sabonis. Infine vittoria casalinga per i Toronto Raptors, 128-111 agli Oklahoma City Thunder, e per i Phoenix Suns, 116-113 contro gli Orlando Magic. I RISULTATI DELLA NOTTE: Detroit Pistons – Denver Nuggets 100-119 Brooklyn ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) La notte Nba tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo ha visto la disputa di 5 partite, tra Eastern e Western Conference. In primo luogo ihanno battuto in trasferta i Detroit Pistons, 100-119, grazie a i 9 e agli 8 punti di Porter e Caldwell-Pope decisivi nel finale.invece per la capolista dell’Eastern Conferencein casa 123-139 dagli Indiana Pacers. Successo in trasferta poi per i Sacramento Kings, 96-101 contro i Brooklyn Nets, trascinati dai 24 punti di Domantas Sabonis. Infinecasalinga per i Toronto Raptors, 128-111 agli Oklahoma City Thunder, e per i Phoenix Suns, 116-113 contro gli Orlando Magic. I RISULTATI DELLA NOTTE: Detroit Pistons –100-119 Brooklyn ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideFuma : Il Torneo #NCAA si collega con il #NBADraft di giugno: per @Eurosport_IT ho scritto dei 10 prospetti collegiali che… - AggioValentino : RT @bball_evo: NBA ???? - Non solo quella per l'MVP ma anche la corsa al M.I.P è serrata: ecco i nostri 4 candidati ad oggi ?? @AggioValentino… - bball_evo : NBA ???? - Non solo quella per l'MVP ma anche la corsa al M.I.P è serrata: ecco i nostri 4 candidati ad oggi ??… - AroundTheGameIT : @MarcJSpears @andscape Curry potrebbe chiedere a suo padre e a molti altri parole di saggezza su come invecchiare c… - sportface2016 : #NBA | I #Rockets sorprendono i #Lakers, 50 di #Curry non bastano a #GoldenState contro i #Clippers -