Naufragio migranti, altro che parenti infuriati: quei selfie con Meloni (Di venerdì 17 marzo 2023) E meno male che i parenti delle vittime della tremenda tragedia di Cutro dovevano essere infuriati con Giorgia Meloni. Lo abbiamo letto nei resoconti che si susseguono da settimane sui giornali: la rabbia dei parenti, "ci aspettavamo un omaggio alle bare", "ci hanno lasciati soli al nostro dolore". Grandi intellettuali e i politici di sinistra ci hanno marciato sopra. Eppure… eppure quanto successo ieri a Palazzo Chigi racconta una storia diversa, decisamente differente, e smentisce in lungo e in largo simili ricostruzioni. Lo dimostrano le immagini. Un breve filmato, che Nicolaporro.it può pubblicare in esclusiva, mostra infatti i parenti delle vittime (invitati dal governo per un incontro riservato) chiedere al premier di posare per loro in alcuni selfie. I volti sono distesi.

