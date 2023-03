Nato | Erdogan | sì all' adesione della Finlandia

(Di venerdì 17 marzo 2023) "Abbiamo deciso di iniziare il processo di ratifica in Parlamento" per l'alla. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyipdurante una conferenza stampa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : ULTIM'ORA: Finlandia, prossimo 31° paese membro della #Nato. Il pres. turco #Erdogan annuncia che la #Turchia onore… - MarianoGiustino : La #Turchia riprende i colloqui del Meccanismo congiunto con #Finlandia e #Svezia per la loro adesione alla #NATO.… - ACSperanza1 : SÌ TURCO (E UNGHERESE) ALLA FINLANDIA - Il presidente turco Erdogan annuncia l'inizio dell'iter parlamentare per l'… - stella_branca : RT @dariodangelo91: ?????????? Semaforo verde di #Erdogan all'ingresso della #Finlandia nella #NATO. L'adesione di Helsinki sarà sottoposta al v… - Gazzettino : Finlandia più vicina alla Nato, arriva il sì di Erdogan. «Per la Svezia la situazione è complicata» -

"Abbiamo deciso di iniziare il processo di ratifica in Parlamento" per l'adesione della Finlandia alla. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyipdurante una conferenza stampa congiunta con l'omologo finlandese Sauli Niinisto ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt. La ...Stoltenberg prova a convinceresul dossier Svezia - Finlandia: Ankara stoppa i negoziati per l'adesione di Svezia e Finlandia Turchia, ago della bilancia per l'ingresso di Svezia e ...La Turchia inizierà il processo di ratifica in Parlamento per l'adesione della Finlandia alla. Lo ha annunciato oggi il presidente turco Recep Tayyipal termine dell'incontro con il suo omologo finlandese Sauli Niinisto ad Ankara.ha precisato che la Finlandia ha ...

sebbene ancora i vertici della Nato sperino di poterlo avallare nel summit di luglio a Vilnius. «I progressi sulla richiesta della Svezia dipenderanno dai passi che farà», ha aggiunto ieri Erdogan.«Abbiamo deciso di iniziare il processo di ratifica in Parlamento» per l'adesione della Finlandia alla Nato. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa ...