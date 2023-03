Nasce QN Mobilità | il mensile fatto per chi si muove

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Class, nasce UpTv Il nuovo canale tv di Class Editori @UpTv_ita accompagna il pubblico in mobilità, con con news s… - italiavola : NASCE MUNDYS, LEADER GLOBALE NEI SERVIZI DI MOBILITA’ INTEGRATA E SOSTENIBILE - retewebitalia : Nasce Mundys, leader globale nei servizi di mobilità integrata e sostenibile - #retewebitalia #news #oggi #italia… - lamescolanza : Un rinnovato assetto azionario, un nuovo management, nuove linee guida di sviluppo che guardano all’internazionaliz… - Imillecom : Un rinnovato assetto azionario, un nuovo management, nuove linee guida di sviluppo che guardano all’internazionaliz… -

Ogni quarta domenica del mese in abbinamento gratuito ai giornali della famiglia di QN ed ogni giorno con un canale dedicato sui portali del nostro Gruppo ...La Micro Mobility Systemsnel 1997 a Kusnacht (Zurigo) per volere dell'imprenditore Wim Ouboter, che inventa il kickscooter come soluzione diurbana, coniando per la prima volta il ...ComeLombarda Motori La storia di Lombarda Motori è strettamente legata alle vicissitudini ... Per queste ragioni dobbiamo contribuire a diffondere la cultura dellaelettrica offrendo ...