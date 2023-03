NASCAR, Hendrick Motorsports e Byron alla ricerca del tris (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo tre serrati eventi in ‘West Coast’, la NASCAR Cup Series 2023 si sposta in Georgia per la quinta tappa della stagione. La situazione sarà completamente differente rispetto agli eventi che abbiamo appena commentato: ci apprestiamo infatti per assistere ad una prova che non ha eguali nel calendario. Stiamo parlando dell’Atlanta Motor Speedway, completamente modificato per la stagione 2022. La pista, edificata con la ‘tradizionale’ metratura di 1 miglio e mezzo, ha attualmente un banking di 28° e non più di 24 come accaduto in passato. La riconfigurazione ha trasformato l’impianto in un ‘mini superspeedway’, una situazione criticata da molti. L’esperimento di ‘Speedway Motorsports, Inc’, società che detiene gran parte degli ovali in cui gareggia la NASCAR, ha trasformato lo ‘stile’ delle competizioni. Quanto accadrà domenica può ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo tre serrati eventi in ‘West Coast’, laCup Series 2023 si sposta in Georgia per la quinta tappa della stagione. La situazione sarà completamente differente rispetto agli eventi che abbiamo appena commentato: ci apprestiamo infatti per assistere ad una prova che non ha eguali nel calendario. Stiamo parlando dell’Atlanta Motor Speedway, completamente modificato per la stagione 2022. La pista, edificata con la ‘tradizionale’ metratura di 1 miglio e mezzo, ha attualmente un banking di 28° e non più di 24 come accaduto in passato. La riconfigurazione ha trasformato l’impianto in un ‘mini superspeedway’, una situazione criticata da molti. L’esperimento di ‘Speedway, Inc’, società che detiene gran parte degli ovali in cui gareggia la, ha trasformato lo ‘stile’ delle competizioni. Quanto accadrà domenica può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PelleMotorsport : NASCAR Cup Series in pista ad Atlanta questo fine settimana #motorsport #pellemotorsport #passion #motori #NASCAR - DanieleFassina : RT @P300it: NASCAR | Mano dura dei commissari, penalizzati Hendrick, Haley ed Hamlin ? di Gabriele Dri ?? - P300it : NASCAR | Mano dura dei commissari, penalizzati Hendrick, Haley ed Hamlin ? di Gabriele Dri ??… - theshieldofspo1 : La NASCAR infligge una grossa mazzata al team per delle modifiche irregolari #TSOS // #NASCAR // #NASCAR75 //… - P300it : #NASCAR | Cup Series: per aver alterato le prese d'aria sul cofano a Phoenix la NASCAR ha penalizzato di 100 punti… -