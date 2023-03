Nardella sindaco sceriffo divide i social | “Se era di destra chiedevano le dimissioni”video

(Di venerdì 17 marzo 2023) Una mattina daper Dario: il suo anti-blitz contro gli eco-vandali di Ultima generazione ha scatenato una valanga di commenti. Per la stragrande maggioranza positivi. Sono da poco passate le 10 del mattino e proprio in quel momentosta effettuando un sopralluogo all’Arengario di Palazzo Vecchio, dove sono in corso dei lavori di restauro. Il primo cittadino di Firenze nota subito i due attivisti e, con l’aiuto di due agenti della polizia municipale, interviene per bloccarli. Qualcuno in piazza della Signoria gira con il telefonino un video del momento in cuiplacca letteralmente il 32enne e poi, senza convenevoli istituzionali, gli urla in faccia la propria indignazione. Il video diventa immediatamente virale e ilruba così ...

Gli attivisti di Ultima generazione sono entrati in azione contro palazzo della Signoria e "l'ipocrisia" del comune di Firenze sui pannalli fotovoltaici. Il sindaco che era presente al lancio della vernice, li ha spinti via personalmente: "Levati, levati, ma che cazzo fai", ha urlato. Nel comunicato si legge che non hanno apprezzato nemmeno la ...

Il sindaco di Firenze mostra i muscoli contro i vandali dell’ecologismo: a che serve deturpare capolavori dell'arte per propagandare una questione di cui si parla in continuazioneTra coloro che hanno allontanato i due attivisti da Palazzo Vecchio e che parteciperanno alla pulizia delle mura, vi è lo stesso sindaco Dario Nardella che, trovandosi lì per un sopralluogo, è ...