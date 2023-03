Napoli vincente Champions League: le quote si abbassano! (Di venerdì 17 marzo 2023) Le quote per un Napoli che vince la Champions League si abbassano, anche i bookmakers puntano sugli azzurri. Il tecnico Luciano Spalletti ha avvertito che il Milan non sarà affatto una squadra semplice da battere. Anzi ha dato dell’incompetente a chi pensa che possa essere una passeggiata. Sull’altro fronte Stefano Pioli è pronto a dare battaglia, per mettere in chiaro che la differenza che c’è tra Milan e Napoli in campionato non è quella che dice la classifica di Serie A. Vittoria Champions League Napoli, le quote Intanto il mondo dei bookmakers crede in una vittoria degli azzurri. Dopo il sorteggio di Nyon le quote per la vittoria della Champions League, da parte del ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 marzo 2023) Leper unche vince lasi abbassano, anche i bookmakers puntano sugli azzurri. Il tecnico Luciano Spalletti ha avvertito che il Milan non sarà affatto una squadra semplice da battere. Anzi ha dato dell’incompetente a chi pensa che possa essere una passeggiata. Sull’altro fronte Stefano Pioli è pronto a dare battaglia, per mettere in chiaro che la differenza che c’è tra Milan ein campionato non è quella che dice la classifica di Serie A. Vittoria, leIntanto il mondo dei bookmakers crede in una vittoria degli azzurri. Dopo il sorteggio di Nyon leper la vittoria della, da parte del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La vincente di Milan-Napoli sfiderà in semifinale la vincente di Inter-Benfica La vincente di Real Madrid-Chelsea… - PBPcalcio : La vincente tra Inter e Benfica affronterà la vincente tra Milan e Napoli in semifinale... - GoalItalia : In semifinale possibile altro derby italiano! ???? La vincente di Milan-Napoli sfiderà la vincente di Inter-Benfica ?? - Antonio21902162 : @Rossonerosemper Tutti i polli abboccheranno e giocheranno il Napoli vincente. Un po di furbizia - DonTure87 : @g_play84 Ormai dovresti sapere che la logica e la coerenza non fanno parte di questo mondo, il ciclo vincente del Napoli non è avvicinabile -