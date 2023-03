Napoli, via 117 paletti e altri ingombri abusivi (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Locale di Napoli, nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio e di ripristino della legalità, con il personale della Unità Operativa Avvocata unitamente al personale del Commissariato Montecalvario e con l’ausilio degli operai della Napoli Servizi, è intervenuta nel territorio della seconda municipalità, quartiere Montecalvario, per liberare le strade da tutto quanto realizzato da ignoti con lo scopo di riservarsi spazi pubblici sottraendoli alla collettività. In totale sono stati rimossi 117 paletti e circa 20 suppellettili, tra panchine e griglie metalliche, installate abusivamente tra Salita Pontecorvo, Vico Pardiso, Vico Soccorso, via Pasquale Serra, Vico del Consiglio, fino ad arrivare a via Simonelli. Nella quarta municipalità, gli Agenti della Unità Operativa San Lorenzo, sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Locale di, nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio e di ripristino della legalità, con il personale della Unità Operativa Avvocata unitamente al personale del Commissariato Montecalvario e con l’ausilio degli operai dellaServizi, è intervenuta nel territorio della seconda municipalità, quartiere Montecalvario, per liberare le strade da tutto quanto realizzato da ignoti con lo scopo di riservarsi spazi pubblici sottraendoli alla collettività. In totale sono stati rimossi 117e circa 20 suppellettili, tra panchine e griglie metalliche, installate abusivamente tra Salita Pontecorvo, Vico Pardiso, Vico Soccorso, via Pasquale Serra, Vico del Consiglio, fino ad arrivare a via Simonelli. Nella quarta municipalità, gli Agenti della Unità Operativa San Lorenzo, sono ...

