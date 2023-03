Napoli, striscioni ultras contro De Laurentiis: “Smetti con la droga” (Di venerdì 17 marzo 2023) In corrispondenza della balaustra che da Piazza Plebiscito affaccia su via Acton, sono stati esposti alcuni striscioni offensivi nei confronti di del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e del Questore della città Alessandro Giuliano. Al primo citato vengono criticate le frasi contro una parte del tifo organizzato partenopeo, definito violento e da allontanare, mentre al secondo la gestione dell’ordine pubblico prima del match contro l’Eintracht Francoforte. Alcuni degli striscioni sono firmati “Curva A”, mentre altri sono anonimi. Tante le scritte dure e offensive, tra cui due rivolte a De Laurentiis che recitano “Smetti con la droga” o “Finalmente! E’ una vita che Bari”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) In corrispondenza della balaustra che da Piazza Plebiscito affaccia su via Acton, sono stati esposti alcunioffensivi nei confronti di del presidente delAurelio Dee del Questore della città Alessandro Giuliano. Al primo citato vengono criticate le frasiuna parte del tifo organizzato partenopeo, definito violento e da allontanare, mentre al secondo la gestione dell’ordine pubblico prima del matchl’Eintracht Francoforte. Alcuni deglisono firmati “Curva A”, mentre altri sono anonimi. Tante le scritte dure e offensive, tra cui due rivolte a Deche recitano “con la” o “Finalmente! E’ una vita che Bari”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkocalemme : Nei quartieri di #Napoli sta per cominciare un nuovo campionato: la festa più bella. Sarà una lunga sfida a colpi d… - SportdelSud : Anche i tifosi dell'#Atalanta, rei di aver spalleggiato i tedeschi l'altro giorno, sono stati presi di mira dagli… - sportface2016 : #Napoli, striscioni ultras contro De Laurentiis: “Smetti con la droga” - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, striscioni in città dopo gli scontri e le parole rilasciate in Prefettura: non risparmiato #DeLaurentiis (FO… - LeBombeDiVlad : ???? #Napoli, striscioni in città dopo gli scontri e le parole rilasciate in Prefettura: non risparmiato… -