Napoli, striscioni contro De Laurentiis. Nuova protesta degli ultras Curva A (Di venerdì 17 marzo 2023) Nuova protesta degli ultras Napoli: uno striscione con la firma “Curva A” ha preso di mira il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. La notte scorsa a Napoli, sul Corso Vittorio Emanuele, è stato avvistato un nuovo striscione indirizzato al presidente della squadra di calcio del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Questa volta la firma appartiene alla “Curva A”: Il gruppo di ultras ha esposto il messaggio come risposta alle dichiarazioni rese da De Laurentiis in conferenza stampa tenuta alla Prefettura di Napoli il giorno prima. In tale occasione, De Laurentiis aveva commentato in modo molto critico gli scontri avvenuti in Piazza del Gesù e ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 marzo 2023): uno striscione con la firma “A” ha preso di mira il patron azzurro Aurelio De. La notte scorsa a, sul Corso Vittorio Emanuele, è stato avvistato un nuovo striscione indirizzato al presidente della squadra di calcio del, Aurelio De. Questa volta la firma appartiene alla “A”: Il gruppo diha esposto il messaggio come risposta alle dichiarazioni rese da Dein conferenza stampa tenuta alla Prefettura diil giorno prima. In tale occasione, Deaveva commentato in modo molto critico gli scontri avvenuti in Piazza del Gesù e ...

