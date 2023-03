Napoli, Spalletti: «Milan? Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio» (Di venerdì 17 marzo 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato del sorteggio dei quarti di finale di Champions League contro il Milan Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss. Milan – «Avrei preferito non incontrare le italiane, Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Il Milan è la Champions League e Solo Maldini ne ha vinte cinque. Nei giorni scorsi ho letto che PSG e City fanno fatica ad arrivare in fondo perché manca loro esperienza in questa competizione. Bene, se questo è vero allora il Milan è favorito per la vittoria finale. Una squadra che ha eliminato il Tottenham, per cui rimaniamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato deldei quarti di finale di Champions League contro ilLuciano, allenatore del, ha parlato a Radio Kiss Kiss.– «Avrei preferito non incontrare le italiane,glidi un. Ilè la Champions League eMaldini ne ha vinte cinque. Nei giorni scorsi ho letto che PSG e City fanno fatica ad arrivare in fondo perché manca loro esperienza in questa competizione. Bene, se questo è vero allora ilè favorito per la vittoria finale. Una squadra che ha eliminato il Tottenham, per cui rimaniamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - anperillo : L’apertura di #Lobotka, il cross al bacio (con il destro!) di #Politano e lo stacco imperioso di #Osimhen. L’ennesi… - gippu1 : #Milan #Inter #Napoli E così l'Italia è l'unico Paese a portare tre squadre ai quarti di Champions: non capitava da… - driamatric : @thisisbttt non mi sembra la stessa cosa, è chiaro che il City è favorito rispetto al Napoli dopo tutti i soldi che… - Alfio601Av : @marifcinter ??perché Maldini gioca? Contano i giocatori che vanno in campo e il Napoli ha preso quella di gran lung… -