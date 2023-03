Napoli, quanti punti mancano per lo Scudetto? Ecco i calcoli aggiornati per l’aritmetica (Di venerdì 17 marzo 2023) La domanda che tutti i tifosi del Napoli si fanno. Il sogno sta per diventare realtà. quanti punti mancano per festeggiare il terzo Scudetto della storia? All’interno di questo pezzo andremo aggiornando, settimana dopo settimana, il countdown che tutta la città di Napoli ha cominciato già da un po’ di tempo visto il grandissimo distacco dalla seconda in classifica. quanti punti mancano PER l’aritmetica? Ecco l’attuale classifica della Serie A a dodici giornate dalla fine del campionato: Napoli 68 Inter 50 Lazio 49 Milan 48 Roma 47 SE NON RIDANNO I 15 punti ALLA JUVENTUS Nel caso in cui, il prossimo 19 aprile, il Collegio di Garanzia dello Sport dovesse bocciare il ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) La domanda che tutti i tifosi delsi fanno. Il sogno sta per diventare realtà.per festeggiare il terzodella storia? All’interno di questo pezzo andremo aggiornando, settimana dopo settimana, il countdown che tutta la città diha cominciato già da un po’ di tempo visto il grandissimo distacco dalla seconda in classifica.PERl’attuale classifica della Serie A a dodici giornate dalla fine del campionato:68 Inter 50 Lazio 49 Milan 48 Roma 47 SE NON RIDANNO I 15ALLA JUVENTUS Nel caso in cui, il prossimo 19 aprile, il Collegio di Garanzia dello Sport dovesse bocciare il ...

