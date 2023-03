Napoli-Milan, Spalletti non ci sta: “Solo gli incompetenti parlano di sorteggio favorevole” (Di venerdì 17 marzo 2023) L’urna di Nyon ha regalato un derby tutto italiano per i quarti di finale di Champions League: sarà infatti il Milan l’avversario del Napoli in questo turno della massima competizione europea. La gara d’andata si giocherà martedì 11 o mercoledì 12 aprile a San Siro, mentre il match di ritorno si giocherà una settimana dopo (18 o 19 aprile) al Diego Armando Maradona. La vincente di questo quarto di finale sfiderà la vincente di Benfica-Inter in semifinale. Un sorteggio sicuramente più favorevole per le italiane: schivate Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, tutte dall’altra parte del tabellone. sorteggio Champions League Napoli Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, ha parlato il tecnico Luciano ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) L’urna di Nyon ha regalato un derby tutto italiano per i quarti di finale di Champions League: sarà infatti ill’avversario delin questo turno della massima competizione europea. La gara d’andata si giocherà martedì 11 o mercoledì 12 aprile a San Siro, mentre il match di ritorno si giocherà una settimana dopo (18 o 19 aprile) al Diego Armando Maradona. La vincente di questo quarto di finale sfiderà la vincente di Benfica-Inter in semifinale. Unsicuramente piùper le italiane: schivate Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, tutte dall’altra parte del tabellone.Champions LeagueAi microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso del programma “Radio Goal”, ha parlato il tecnico Luciano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - FBiasin : Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ????… - pino_nostro : RT @marifcinter: In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Milan Un… - DomPepeLiberato : Tre Milan- Napoli in un mese con il ritorno di Champions in casa la sera prima del compleanno del sottoscritto, senza pressioni oserei dire -