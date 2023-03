Napoli-Milan in tv: data, orario e diretta streaming ritorno quarti Champions League 2022/2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Napoli ospiterà il Milan nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La partita di ritorno è in programma al ‘Maradona’ il 18 o il 19 aprile. Le gare saranno disputate alle 21:00. Entro le 18:00 di oggi, venerdì 17 marzo verrà comunicato il calendario preciso. Se la partita sarà martedì, potrà essere seguita su Sky e Mediaset. Se si giocherà di mercoledì, sarà possibile la diretta su Amazon Prime Video oppure su Sky Sport e Mediaset (qualora in questo giorno giochino due italiane e verrà effettuata una scelta tra le due). Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilospiterà ilnel match dideidi finale di. La partita diè in programma al ‘Maradona’ il 18 o il 19 aprile. Le gare saranno disputate alle 21:00. Entro le 18:00 di oggi, venerdì 17 marzo verrà comunicato il calendario preciso. Se la partita sarà martedì, potrà essere seguita su Sky e Mediaset. Se si giocherà di mercoledì, sarà possibile lasu Amazon Prime Video oppure su Sky Sport e Mediaset (qualora in questo giorno giochino due italiane e verrà effettuata una scelta tra le due). Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - FBiasin : Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ????… - Amantegeza : RT @FabrizioRomano: Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - ologbojoayinla : RT @FabrizioRomano: Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern -