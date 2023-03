Napoli-Milan, ecco le date di andata e ritorno in Champions League (Di venerdì 17 marzo 2023) La UEFA ha ufficializzato per Napoli-Milan le date di andata e ritorno per la super sfida di Champions League L’UEFA ha reso note le date dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Per quanto riguarda Milan-Napoli, l’andata si giocherà mercoledì 12 aprile allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro mentre il ritorno è previsto per martedì 18 aprile allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta. Entrambe le partite si giocheranno alle 21. Quindi, tutto in sette giorni per il Napoli che sogna di conquistare l’accesso alla semifinale contro la vincente di Inter-Benfica. Ufficiali le date delle partite di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 marzo 2023) La UEFA ha ufficializzato perlediper la super sfida diL’UEFA ha reso note ledei quarti di finale di2022/2023. Per quanto riguarda, l’si giocherà mercoledì 12 aprile allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro mentre ilè previsto per martedì 18 aprile allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta. Entrambe le partite si giocheranno alle 21. Quindi, tutto in sette giorni per ilche sogna di conquistare l’accesso alla semifinale contro la vincente di Inter-Benfica. Ufficiali ledelle partite di ...

