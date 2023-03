Napoli, Milan e Inter fanno una richiesta alla Lega Serie A: cambiano le date dei match (Di venerdì 17 marzo 2023) Tre italiane ai quarti di finale di Champions League è un risultato importantissimo per il calcio nostrano: l’ultima volta che tre club di Serie A hanno raggiunto i quarti risale alla stagione 2005/2006 (in quel caso furono Juventus, Inter e Milan). Un grande risultato che però avrà delle ripercussioni anche sul calendario di Serie A. Napoli, Milan e Inter hanno infatti chiesto alla Lega di modificare le date delle proprie partite del 29° turno di campionato. Anguissa e Tonali (FOTO: SSC Napoli) Come riporta l’edizione online de “La Gazzetta dello Sport”, le tre squadre, impegnate l’11 e 12 aprile per l’andata dei quarti di Champions League, vorrebbero anticipare di un giorno ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Tre italiane ai quarti di finale di Champions League è un risultato importantissimo per il calcio nostrano: l’ultima volta che tre club diA hanno raggiunto i quarti risalestagione 2005/2006 (in quel caso furono Juventus,). Un grande risultato che però avrà delle ripercussioni anche sul calendario diA.hanno infatti chiestodi modificare ledelle proprie partite del 29° turno di campionato. Anguissa e Tonali (FOTO: SSC) Come riporta l’edizione online de “La Gazzetta dello Sport”, le tre squadre, impegnate l’11 e 12 aprile per l’andata dei quarti di Champions League, vorrebbero anticipare di un giorno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Sorteggio PAZZESCO ?? Milan-Napoli e possibile derby italiano anche in semifinale! ???? #UCLdraw - B24PT : 11 abril: Benfica - Inter // Man City - Bayern 12 abril: Real Madrid - Chelsea // Milan - Napoli 18 abril: Chelsea… - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - acmilansi : RT @ZZiliani: Il #Napoli è superiore al #Milan? Sicuramente. Ma l’abitudine alle alte vette europee conta. Nel 2003 il #Milan finì il campi… - RobertaFazio7 : RT @forumJuventus: Calvo: “Pogba si sta impegnando, sa che per lui la Juve è una famiglia” ??? -