Napoli - Milan ai quarti di Champions, Spalletti: 'Sorteggio durissimo' (Di venerdì 17 marzo 2023) Il tecnico toscano smonta le teorie di chi parla di una festa a Castel Volturno dopo il verdetto di Nyon: 'I rossoneri possono contare sulla storia e su un grande ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Il tecnico toscano smonta le teorie di chi parla di una festa a Castel Volturno dopo il verdetto di Nyon: 'I rossoneri possono contare sulla storia e su un grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - GoalItalia : Sorteggio PAZZESCO ?? Milan-Napoli e possibile derby italiano anche in semifinale! ???? #UCLdraw - morroni_marco : RT @GoalItalia: Sorteggio PAZZESCO ?? Milan-Napoli e possibile derby italiano anche in semifinale! ???? #UCLdraw - Cp3Alex : RT @Chiariello_CS: Grande sorteggio per le italiane (e spero per il Napoli). La strada degli azzurri verso la finale è italiana: prima il M… -