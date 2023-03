NAPOLI-MILAN: AI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE (Di venerdì 17 marzo 2023) Il NAPOLI sfiderà il MILAN nella sfida dei QUARTI di finale di CHAMPIONS LEAGUE, sarà derby italiano in Europa. Dall’urna di Nyon è stata pescato il MILAN come squadra che andrà ad affrontare il NAPOLI per i QUARTI di CHAMPIONS LEAGUE. Gli azzurri per la prima volta nella loro storia hanno superato gli ottavi di finale. Sarà anche la sfida tra Pioli e Spalletti, una gara entusiasmante che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di NAPOLI ed allo Stadio San Siro di MILANo, che ha già visto protagonista il NAPOLI con una vittoria fuori casa, con gol decisivo di Simeone, ma giocata per un match di Serie A. NAPOLI-MILAN: quando si ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilsfiderà ilnella sfida deidi finale di, sarà derby italiano in Europa. Dall’urna di Nyon è stata pescato ilcome squadra che andrà ad affrontare ilper idi. Gli azzurri per la prima volta nella loro storia hanno superato gli ottavi di finale. Sarà anche la sfida tra Pioli e Spalletti, una gara entusiasmante che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona died allo Stadio San Siro dio, che ha già visto protagonista ilcon una vittoria fuori casa, con gol decisivo di Simeone, ma giocata per un match di Serie A.: quando si ...

