Napoli, Inter e Milan, anche Juventus, Roma e Fiorentina: l'Italia tra le nobili d'Europa, ma guai a pensare che il nostro calcio sia in salute (Di venerdì 17 marzo 2023) Tre italiane, Napoli, Milan e Inter, fra le prime otto d'Europa, come non accadeva dal 2006, e almeno una che arriverà sicuramente in semifinale. Altre tre, Juventus, Roma e Fiorentina, fra Europa e Conference League, con discrete chance di arrivare in fondo. Sei rappresentanti in totale su tutte le competizioni, meglio anche della Premier (ferma a 4), più di qualsiasi altro campionato europeo. Un bottino (quasi) pieno che fa gridare al miracolo, già celebrato da tutti i media: la Serie A è tornata competitiva. Ma guardiamoci in faccia: il calcio italiano non è rinato, e tantomeno guarito. È solo un po' più fortunato. Delle tre qualificate ai quarti di Champions, solo il Napoli è davvero dove deve stare, per quanto ...

