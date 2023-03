Napoli, inaugurazione negozio con la De Crescenzo: ospiti arrivano in ambulanza (Di venerdì 17 marzo 2023) Un’ambulanza usata per l’inaugurazione di un negozio in pieno centro a Napoli. E’ quanto denuncia il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Sulla sua pagina, l’ex consigliere regionale ha pubblicato un video apparso su Tik Tok che ritrae l’arrivo di un mezzo di soccorso a sirene spiegate all’esterno di un’attività commerciale. Napoli, ambulanza a sirene spiegate per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 marzo 2023) Un’usata per l’di unin pieno centro a. E’ quanto denuncia il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Sulla sua pagina, l’ex consigliere regionale ha pubblicato un video apparso su Tik Tok che ritrae l’arrivo di un mezzo di soccorso a sirene spiegate all’esterno di un’attività commerciale.a sirene spiegate per L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

