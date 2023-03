Napoli in Champions per il Milan, la squadra lo scopre così: il retroscena (Di venerdì 17 marzo 2023) retroscena particolare per quanto riguarda il sorteggio di Champions League per il Milan . I rossoneri, come noto, hanno pescato il Napoli ai quarti di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 marzo 2023)particolare per quanto riguarda il sorteggio diLeague per il. I rossoneri, come noto, hanno pescato ilai quarti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - ADeLaurentiis : Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti! #ADL - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - AndreaTiberio7 : ???| #Pioli: “Napoli meglio in Serie A. Ma la Champions è la Champions ed il Milan è il Milan.” ???| #Spalletti: “Pr… - MGuardasole : ?? UCL FIXTURES • Le date di Milan-Napoli e Napoli-Milan ?? -