Il sindaco di Napoli, Manfredi, ha fatto un appello alla cittadinanza e ai tifosi, chiedendo loro di evitare di dipingere la città di azzurro. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha lanciato un appello ai cittadini e ai tifosi del Napoli: "basta dipingere monumenti e muri d'azzurro". Il motivo di questa richiesta è la salvaguardia della città di Napoli, che è antica e fragile. Dopo gli scontri e le devastazioni dei tifosi dell'Heintracht, il sindaco ha dichiarato che dipingere di azzurro i muri e i monumenti è vandalismo e non tifo o passione. Mentre il Napoli si avvicina alla vittoria del terzo ...

