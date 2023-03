Napoli-Eintracht: domani l’udienza di convalida per gli 8 arrestati (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si terrà domani l’udienza di convalida degli arresti notificati dalla questura agli otto ultras – cinque del Napoli e tre dell’ Eintracht Francoforte – ritenuti coinvolti negli scontri tra tifosi che si sono tenuti nel pomeriggio di mercoledì scorso a piazza del Gesù e, in serata, sul lungomare di Napoli, nei pressi dell’hotel dove alloggiavano i supporter dell’ Eintracht. A tutti la procura di Napoli contesta i reati di resistenza e violenza nei confronti di appartenenti alle forze dell’ordine e lancio di oggetti atti a offendere. Ai tre tedeschi (difesi dagli avvocati Giovanni Adami, Daniele Tuffali, Simone Bonaldi e Serena Improta) viene contestato dagli inquirenti solo il coinvolgimento nei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si terràdidegli arresti notificati dalla questura agli otto ultras – cinque dele tre dell’Francoforte – ritenuti coinvolti negli scontri tra tifosi che si sono tenuti nel pomeriggio di mercoledì scorso a piazza del Gesù e, in serata, sul lungomare di, nei pressi dell’hotel dove alloggiavano i supporter dell’. A tutti la procura dicontesta i reati di resistenza e violenza nei confronti di appartenenti alle forze dell’ordine e lancio di oggetti atti a offendere. Ai tre tedeschi (difesi dagli avvocati Giovanni Adami, Daniele Tuffali, Simone Bonaldi e Serena Improta) viene contestato dagli inquirenti solo il coinvolgimento nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - repubblica : Scontri prima di Napoli-Eintracht, piazza del Gesù sotto choc: “I tedeschi sniffavano coca e inneggiavano a Hitler”… - Luigi_Capparell : RT @pisto_gol: La tifoseria del #Napoli intona “La Mano de Dios” prima della sfida con l’#Eintracht. Brividi -