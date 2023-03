Napoli-Eintracht: contestata devastazione a 2 tedeschi arrestati (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Napoli contesta anche il reato di devastazione a due dei tre tedeschi arrestati per gli scontri che si sono verificati nel pomeriggio di mercoledì scorso a Napoli, prima della gara di Champions League tra gli azzurri di Luciano Spalletti e l’Eintracht di Oliver Glasner. Gli scontri in questione sono quelli più cruenti, avvenuti nel pomeriggio, nella centralissima piazza del Gesù, dove gli ultras del Francoforte hanno ingaggiato una vera guerra a colpi di fumogeni, sedie tavolini, bottiglie e altri oggetti contundenti con le forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Digos di Napoli coordinata dal sostituto procuratore Stella Castaldo e dal procuratore aggiunto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura dicontesta anche il reato dia due dei treper gli scontri che si sono verificati nel pomeriggio di mercoledì scorso a, prima della gara di Champions League tra gli azzurri di Luciano Spalletti e l’di Oliver Glasner. Gli scontri in questione sono quelli più cruenti, avvenuti nel pomeriggio, nella centralissima piazza del Gesù, dove gli ultras del Francoforte hanno ingaggiato una vera guerra a colpi di fumogeni, sedie tavolini, bottiglie e altri oggetti contundenti con le forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Digos dicoordinata dal sostituto procuratore Stella Castaldo e dal procuratore aggiunto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La tifoseria del #Napoli intona “La Mano de Dios” prima della sfida con l’#Eintracht. Brividi - mirkonicolino : Philipp Reschke, dirigente #Eintracht: 'La polizia ci ha confermato che l'attacco di ieri è partito dai tifosi del… - FBiasin : #Ceferin, ieri: 'Intollerabile il no ai tifosi dell’#Eintracht a #Napoli'. Prima o poi ne azzeccherà una, ma non è… - lc71488535 : RT @saveriolakadima: Oggi ringraziamo la fortuna, e solo quella, che non ci sia scappato il morto; i morti. Quanto accaduto a #Napoli confe… - TullioDelfino : RT @pisto_gol: La tifoseria del #Napoli intona “La Mano de Dios” prima della sfida con l’#Eintracht. Brividi -