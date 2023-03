Napoli, cronaca di una guerriglia annunciata (Di venerdì 17 marzo 2023) Ha ragione Enzo D’Errico a bollare sul Corriere del Mezzogiorno come schifo assoluto quello che è accaduto a Napoli in occasione della partita di calcio con l’Eintracht di Francoforte. Una guerriglia urbana tanto stupida quanto violenta che ha messo a ferro e fuoco il centro cittadino, ostaggio degli elementi più facinorosi delle due tifoserie. Pura barbarie che una squadra modello come quella tirata su da Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti certo non si merita. A parte i profili criminali che ci auguriamo saranno perseguiti con rigore, le partite – tutte le partite – vanno giocate e possibilmente vinte sull’appropriato terreno di gioco. La domanda a questo punto è una sola: si poteva evitare questa orrenda macelleria le cui immagini hanno fatto il giro del mondo? Come spesso accade tutti gli attori in gioco vantano ragioni, più o meno fondate, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) Ha ragione Enzo D’Errico a bollare sul Corriere del Mezzogiorno come schifo assoluto quello che è accaduto ain occasione della partita di calcio con l’Eintracht di Francoforte. Unaurbana tanto stupida quanto violenta che ha messo a ferro e fuoco il centro cittadino, ostaggio degli elementi più facinorosi delle due tifoserie. Pura barbarie che una squadra modello come quella tirata su da Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti certo non si merita. A parte i profili criminali che ci auguriamo saranno perseguiti con rigore, le partite – tutte le partite – vanno giocate e possibilmente vinte sull’appropriato terreno di gioco. La domanda a questo punto è una sola: si poteva evitare questa orrenda macelleria le cui immagini hanno fatto il giro del mondo? Come spesso accade tutti gli attori in gioco vantano ragioni, più o meno fondate, ...

