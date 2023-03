Napoli | cronaca di una guerriglia annunciata

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ha ragione Enzo D’Errico a bollare sul Corriere del Mezzogiorno come schifo assoluto quello che è accaduto ain occasione della partita di calcio con l’Eintracht di Francoforte. Unaurbana tanto stupida quanto violenta che ha messo a ferro e fuoco il centro cittadino, ostaggio degli elementi più facinorosi delle due tifoserie. Pura barbarie che una squadra modello come quella tirata su da Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti certo non si merita. A parte i profili criminali che ci auguriamo saranno perseguiti con rigore, le partite – tutte le partite – vanno giocate e possibilmente vinte sull’appropriato terreno di gioco. La domanda a questo punto è una sola: si poteva evitare questa orrenda macelleria le cui immagini hanno fatto il giro del mondo? Come spesso accade tutti gli attori in gioco vantano ragioni, più o meno fondate, ...

repubblica : Scontri prima di Napoli-Eintracht, piazza del Gesù sotto choc: "I tedeschi sniffavano coca e inneggiavano a Hitler"… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - fattoquotidiano : #Napoli, cronaca di un terrore annunciato. La strategia del ministro Piantedosi non ha funzionato. E c'è già chi ch… - fratotolo2: Gli ultras dell'#EintrachtFrankfurt che ieri hanno messo a ferro e fuoco #Napoli sono #antifascisti.

