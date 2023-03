Napoli, ambulanza a sirene spiegate come taxi per i tiktoker (Di venerdì 17 marzo 2023) Il mezzo utilizzato per l'inaugurazione di un negozio. ll video dello 'spettacolo' al vaglio della polizia locale: sanzionato il titolare, individuato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Il mezzo utilizzato per l'inaugurazione di un negozio. ll video dello 'spettacolo' al vaglio della polizia locale: sanzionato il titolare, individuato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : A Napoli una ambulanza a sirene spiegate diventa un taxi per inaugurare un negozio… nemmeno Cetto La Qualunque avre… - Agenzia_Ansa : A Napoli gli ospiti musicali di una festa di inaugurazione di un negozio arrivano in ambulanza, a sirene spiegate… - 73rv : RT @AngeloCiocca: A Napoli una ambulanza a sirene spiegate diventa un taxi per inaugurare un negozio… nemmeno Cetto La Qualunque avrebbe sa… - AlexBonoVox1 : RT @Agenzia_Ansa: A Napoli gli ospiti musicali di una festa di inaugurazione di un negozio arrivano in ambulanza, a sirene spiegate #ANSA h… - Scemadiguerra : Usano l’ambulanza con sirene per fare pubblicità al negozio…da Bolzano è tutto #Napoli -