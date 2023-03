Mysthos Cucina Greca | un piccolo posticino tipico greco a Genova

Leggi su appuntidizelda

(Di venerdì 17 marzo 2023) Non so voi, ma laè entrata a far parte delle mie cucine preferite del mondo, dopo averla provato qualche domenica fa da, in zona Balbi a pochi passi dall’Università di. Nell’articolo trovate tutte le informazioni utili: dove si trova, il menù, cosa mangiare, il conto e le indicazioni utili per raggiungere il locale. Di base nellatrovate alcuni ingredienti principali come l’olio di oliva, la carne, il pesce e una grande varietà di verdure e ortaggi come melanzane, cipolla, pomodori, peperoni e zucchine. Il localino ha un arredamento semplice e dai toni blu e bianco che ricorda le classiche e iconiche casette della Grecia. Troverai dei tavolini piccini con i sgabellini sia all’interno e ...