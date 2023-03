Mutui: nuove regole e quali banche ci mettono 60 giorni e quali 6 mesi (da evitare) (Di venerdì 17 marzo 2023) Ecco quali banche scegliere per chiedere un mutuo: tempi e garanzie sono molto diversi e vediamo cosa cambia. Con i Mutui diventati particolarmente cari e problematici a causa dell’inflazione molti si chiedono quali sono i tempi e le modalità che le varie banche mettono in campo per erogare questo tipo di prestito. Le carte quando si chiede un mutuo sono tante e il rischio è quello di vederselo rifiutato. I tempi di concessione mediamente per un mutuo oscillano tra i quattro e i cinque mesi ma ogni banca ha i suoi tempi e chiedere le sue garanzie. Mutui, ci sono delle nuove regole – ilovetrading.itSe c’è una situazione di urgenza si può chiedere l’accettazione del mutuo in tempi brevi ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 17 marzo 2023) Eccoscegliere per chiedere un mutuo: tempi e garanzie sono molto diversi e vediamo cosa cambia. Con idiventati particolarmente cari e problematici a causa dell’inflazione molti si chiedonosono i tempi e le modalità che le variein campo per erogare questo tipo di prestito. Le carte quando si chiede un mutuo sono tante e il rischio è quello di vederselo rifiutato. I tempi di concessione mediamente per un mutuo oscillano tra i quattro e i cinquema ogni banca ha i suoi tempi e chiedere le sue garanzie., ci sono delle– ilovetrading.itSe c’è una situazione di urgenza si può chiedere l’accettazione del mutuo in tempi brevi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleBerghino : @Masssimilianoo @ManuelTucci2 Non da me, ho fatto notare gli aumenti. Tu dici che già solo a gennaio sta situazione… - DanieleBerghino : @ManuelTucci2 @Masssimilianoo Per esempio la Fabi dava questi risultati e qui ancora a gennaio 23. Nota la differen… - vzirnstein : RT @Requadro2: Mutui e tassi Bce, nuove prospettive dopo i casi Svb e Credit Suisse - Requadro2 : Mutui e tassi Bce, nuove prospettive dopo i casi Svb e Credit Suisse - RDenigro : @distefanoTW Infatti i RICCHI girano con potenti e lussuosissime auto sempre nuove a Noleggio e i miserabili con ve… -