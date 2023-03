(Di venerdì 17 marzo 2023) In collaborazione con l'Asst, i due Comuni, la Comunità montana e l'associazione "Leggo per te" vengono promosse visite e letture, e ai nuovi nati, nell'ospedale di Esine viene consegnato un "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claradistaso : RT @cdsnews: Notte bianca di San Giuseppe, musei aperti fino alle nove e mezza - cdsnews : Notte bianca di San Giuseppe, musei aperti fino alle nove e mezza - Beat_beta15 : @g_sangiuliano @RutelliTweet I turisti devono venire in Italia e trovare i musei aperti e presidiati. Perché la pri… - Nooneisforever : RT @RegionePuglia: ??#giornatanazionaledelpaesaggio Siti archeologici, biblioteche, archivi, uffici e istituti archeologici afferenti alla D… - RegionePuglia : ??#giornatanazionaledelpaesaggio Siti archeologici, biblioteche, archivi, uffici e istituti archeologici afferenti a… -

... e lo si vuole raggiungere con "Nati con la cultura in Valle Camonica", un'iniziativa della Direzione regionaleLombardia che consente ai bambini e ai genitori di avvicinarsi ai duedel ...Ville, chiese, palazzi storici, castelli,e aree archeologiche, edifici di archeologia ... Elenco dei luoghie modalità di partecipazione sono consultabili su www.giornatefai.it . Foto: ...... magari proprio dietro casa: ville, chiese, palazzi storici, castelli,e aree archeologiche, ... luoghi spesso inaccessibili sarannoe visitabili, è un'opportunità preziosa per ritrovare il ...

Musei aperti Un’occasione per famiglie Bresciaoggi

Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si ...Il percorso espositivo, suddiviso in sette capitoli, propone una panoramica coinvolgente sugli esiti noti e meno noti del movimento e si apre con la sezione che ripercorre ... soci Abbonamento Musei ...