(Di venerdì 17 marzo 2023) Alla mezzora del primo tempo viene tolto un gol alla: serve tracciare due linee, per valutare dapprima la posizione di Bremer - che è ampiamente regolare - ma soprattutto quella di. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Moviola Friburgo-Juve, giusto annullare il gol a Vlahovic: era fuorigioco: Serve l’intervento del Var per cancellar… - ilbianconerocom : Friburgo-Juve, la MOVIOLA dei giornali: giusto annullare il gol di Vlahovic, Gulde già graziato, dubbio su Locatell… - infoitsport : La moviola di Friburgo-Juventus: perché è stato il gol di Dusan Vlahovic? Corretto il rigore dato ai bianconeri col… - infoitsport : Friburgo-Juve, la MOVIOLA LIVE: rigore ed espulsione, Gulde va negli spogliatoi - infoitsport : Friburgo-Juve, MOVIOLA LIVE: il Var dà rigore ai bianconeri, tedeschi in 10! Annullato un gol a Vlahovic -

Corretto, in precedenza, anche concedere l'angolo alquando Szczesny para oltre la linea sull'occasione di Gregoritsch. Il braccio largo di Gunter viene punito con il rigore e l'espulsione (...- Juventus, i casi dubbi. Questi i principali casi da: al 29' il VAR toglie un gol a Vlahovic che dopo un'azione insistita segna ma parte in posizione di fuorigioco, sull'ultimo ...... il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Europa - Park,e Juve si ...

Friburgo-Juve, rivivi la MOVIOLA: il Var dà rigore ai bianconeri, tedeschi in 10! Annullato un gol a Vlahovic | Europa ... Calciomercato.com

La Juve è ospite del Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live La Juve vuole staccare il pass per i quarti di finale di Europa ...Rassegna stampa Juve: le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed internazionali di venerdì 17 marzo 2023 Le prime pagine ...