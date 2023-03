(Di venerdì 17 marzo 2023)arbitraledelvalido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltraed, valido per la 27ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Dionisi.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Serie A, la MOVIOLA LIVE di Sassuolo-Spezia e Atalanta-Empoli: Nzola salta la Salernitana, rigore ok:… - AntonioTisi : 20.40, #ZonaCesarini su @Radio1Rai, @Radio1Sport e @raiplaysound. #Calcio, anticipo di @SerieA e #SerieB: Atalanta-… - ilnapolionline : La moviola di Napoli/Atalanta: Colombo, nessun problema particolare - - sscalcionapoli1 : CdS – Napoli-Atalanta, la moviola: Colombo da 6 in pagella, nessun grave errore da parte sua… - tuttoatalanta : Napoli-Atalanta, moviola CorSport: 'Colombo da 6: non c'è fallo di mano di Ederson' -

Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 traed Empoli: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo,ed Empoli si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A .....vi offre come sempre laLIVE delle due partite in programma oggi venerdì 17 marzo. Si parte con Sassuolo - Spezia alle 18.30 , arbitro Ghersini , mentre alle 20.45 sarà la volta di- ...... le pagelle e le parole dei protagonisti, con lae gli approfondimenti del caso. La capolista, dopo l'Europa, cerca l'ennesima vittoria stagionale. La formazione di Juric, a - 5 dall',...

Moviola Atalanta-Empoli: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Sarà una battaglia da cui speriamo di uscire bene». L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Atalanta-Empoli L’episodio chiave della moviola ...Gasperini e Zanetti hanno diramato l'undici titolare di Atalanta-Empoli. Fuori Hojlund e Lookman nell'Atalanta, mentre ritorna la coppia colombiana con Muriel e Zapata. Fuori anche Maehle. L'Empoli ...