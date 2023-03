Mourinho fa i complimenti alla sua Roma e poi provoca la Lazio in diretta: avete sentito? (Di venerdì 17 marzo 2023) La Roma di Josè Mourinho ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League sul campo della Real Sociedad, durante il post partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sports l’allenatore portoghese. Di seguito quanto dichiarato: Sul passaggio del turno: “Faccio i complimenti ai ragazzi, è un Europa League di livello, già abbiamo eliminato due squadre di livello ma sono tante le squadre forti, ringrazio tutti i tifosi che ci hanno raggiunto”. Il lavoro è dei ragazzi, io do solo un piccolo aiuto, sono un grande gruppo. Wijnaldum che non giocava da mesi ha fatto due 90 minuti in tre giorni, torniamo stanchi ma felici a Roma. Non siamo la squadra più forte al mondo ma siamo davvero un bel gruppo. Ci sono squadre che non dovevano essere qui, le squadre eliminate dalla ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 marzo 2023) Ladi Josèha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League sul campo della Real Sociedad, durante il post partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sports l’allenatore portoghese. Di seguito quanto dichiarato: Sul passaggio del turno: “Faccio iai ragazzi, è un Europa League di livello, già abbiamo eliminato due squadre di livello ma sono tante le squadre forti, ringrazio tutti i tifosi che ci hanno raggiunto”. Il lavoro è dei ragazzi, io do solo un piccolo aiuto, sono un grande gruppo. Wijnaldum che non giocava da mesi ha fatto due 90 minuti in tre giorni, torniamo stanchi ma felici a. Non siamo la squadra più forte al mondo ma siamo davvero un bel gruppo. Ci sono squadre che non dovevano essere qui, le squadre eliminate d...

