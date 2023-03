Morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura con Veltroni: aveva 69 anni (Di venerdì 17 marzo 2023) È Morto stamattina a Roma Silvio Di Francia. L’esponente dei Verdi aveva 69 anni ed era stato consigliere comunale con Rutelli sindaco, coordinatore di maggioranza durante la giunta Veltroni e, in seguito, aveva anche ricoperto il ruolo di presidente di Zetema. Da tempo combatteva contro una grave malattia e purtroppo stamattina, 17 marzo, è arrivata la triste notizia che ha travolto la comunità dem, che dopo Bruno Astorre e Anna Vincenzone perde un altro ‘pezzo’ importante. Un uomo politico con la passione per il judo Non è stato solo un elemento di spicco della politica capitolina, ma anche un grandissimo appassionato di judo. Tante le foto che condivide sui suoi profili social della disciplina sportiva, visto che aveva praticato l’arte marziale a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) Èstamattina a RomaDi. L’esponente dei Verdi69ed era stato consigliere comunale con Rutelli sindaco, coordinatore di maggioranza durante la giuntae, in seguito,anche ricoperto il ruolo di presidente di Zetema. Da tempo combatteva contro una grave malattia e purtroppo stamattina, 17 marzo, è arrivata la triste notizia che ha travolto la comunità dem, che dopo Bruno Astorre e Anna Vincenzone perde un altro ‘pezzo’ importante. Un uomo politico con la passione per il judo Non è stato solo un elemento di spicco della politica capitolina, ma anche un grandissimo appassionato di judo. Tante le foto che condivide sui suoi profili social della disciplina sportiva, visto chepraticato l’arte marziale a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerenettaMonti : Se ne è andato Silvio #difrancia. Uno dei pochi politici romani per cui ho avuto stima. R.I.P. ?? - CorriereCitta : Morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura con Veltroni: aveva 69 anni - LauraAluisi : Sono addolorata. #SilvioDiFrancia , oltre ad essere generoso e competente, e' stato per Roma un Assessore alla Cult… - RosaPolacco : RT @GoffredoB: Va via un pezzo di una Roma tollerante, aperta, ormai lontana. Dolore per la morte di Silvio #DiFrancia, ex assessore alla C… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: E' morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura di Roma e di Latina -