Morto Lance Reddick, l'attore di 'The Wire' e 'John Wick' aveva 60 anni (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – l'attore statunitense Lance Reddick, il tenente Cedric Daniels nella serie tv "The Wire" (2002-2008), è Morto all'età di 60 anni. Il corpo senza vita dell'attore è stato rinvenuto nella sua casa di Studio City, in California, oggi, come riporta il sito di gossip "Tmz". Secondo "The Hollywood Reporter" il decesso è avvenuto per cause naturali. Reddick aveva recentemente promosso "John Wick 4", l'ultimo capitolo del franchise di Keanu Reeves in cui interpretava Charon, il concierge dell'hotel del centro criminale clandestino di New York, il Continental Hotel. Dotato di una voce sonora e memorabile, Reddick ha lavorato spesso come doppiatore in progetti come The Vindicators, DuckTales, Rick and Morty e Castlevania.

