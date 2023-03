Moro vittima del terrorismo 20 anni dopo La figlia | Grazie Meloni

Leggi su agi

(Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - "Mio figlio ed io esprimiamo sconfinata gratitudine alla presidente del Consiglio Giorgiaper questo inatteso dono". A dirlo all'AGI è Maria Fida, primogenita Aldo. "Oggi 17 marzo - spiega - la Presidente del Consiglio Giorgiami ha comunicato che la Camera dei Deputati si è mossa fattivamente per l'applicazione della legge 206 del 2004 in favore di Aldo. Legge della quale ho chiesto l'applicazione per quasi vent'di seguito ed avevo perso la speranza". Proprio in un'intervista all'AGI lo scorso 15 marzo, in occasione dei 45dall'agguato di via Fani, Maria Fidaaveva spiegato come la legge sulle vittime delfosse rimasta tuttora inapplicata per il presidente della Democrazia ...